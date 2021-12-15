الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لصاحب مقهى قتل جاره خنقًا بكابل كهربائي في دار السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صاحب مقهى بالإعدام؛ لاتهامه بقتل جاره بخنقه بكابل كهربائي ووضعه في سجادة وإلقائه بمنطقة دار السلام.

كما عاقبت المحكمة شركائه في الواقعة، حيث قضت بالمؤبد لربة منزل ومحامي، والمشدد 15 عامًا لنقَّاش، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة الرابعة، وحبس سائق "توك توك" العامل في مخبز بالحبس سنة مع الشغل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين د. عمر الشريف وهشام الدرندلي،  وأمانة سر محمد طه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 6 متهمين بقتل جارهم بخنقه بكابل كهربائي ووضعه في سجادة وإلقائه بمنطقة دار السلام.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت إحالتهم للمحاكمة التي أصدرت السابق.

محكمة جنايات القاهرة صاحب مقهى الإعدام منطقة دار السلام سجادة المحكمة جار

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