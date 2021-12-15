حصاد عام 2021 .. إنشاء مركزي شباب و14 مقرا إداريا في كفر الشيخ

أنشئت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ خلال 2021 عددا من المشروعات القومية بالمراكز والقرى،افتتحها اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم.



تضمنت مجهودات المديرية، انشاء مركزي شباب بتكلفة بلغت4 ملايين جنية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 هى مركز شباب أريمون التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، مركز شباب ابو غنيم التابع لإدارة شباب سيدى سالم، ورفع كفاءة وصيانة 49 هيئة شبابية ضمن الخطة الإضافية للعام المالي 2021/2022 بتكلفة قدرها مليونى و157الف جنيه، بمراكز شباب ميزار، متبول، كفر الطايفة، نصره، مسير، روينه إدارة كفر الشيخ، ام الشعور، السحايت ، المجاز الغربي ، شرق البنوان إدارة شباب الحامول، العمدان ، الرياض ، بقلولة، أم القرى، الضبعة، أبو مصطفى بالرياض، عمرو، منية المرشد، القنى إدارة مطوبس - الطراوى ، كفر السودان، البياض إدارة شباب دسوق، حازق، أبوقطفة، ابشان، الكراكات، كفرقتة إدارة شباب بيلا، منشاة على، القصابي، العيسوية، البلاصي إدارة سيدى سالم، الساحل البحري ، الربع ، الشهابية، الحماد إدارة بلطيم، المنشاة الصغرى، كفر المرازقة، البكاتوش، المنشاة الكبرى، طويلة نشرت، نشرت إدارة قلين، الحلافي الكبرى، المرابعين، زهران منشة الشرقية إدارة سيدي غازي، العلوي، منية الأشراف إدارة شباب فوة، المقصبة إدارة برج البرلس.



وتم إدراج 19 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارة شباب مطوبس، تتمثل في إنشاء 5 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار" قومسيون شرق، إنشاء مبنى إداري ، ملعب ، سور ، ونظارة الغنايم، وإنشاء مركز شباب وملعب خماسي ، السكرى إنشاء مقر اداري وملعب خماسي وسور،خان خماسي وسور، ورفع كفاءة 14 مقرات وأسوار وملاعب خماسية.

كما تضمنت رفع كفاءة كل من مركز شباب خليج بحـري والملعب الخماسي، والسور، ومركز معدية مهــدي، وخليج قبــلي، وبنــي بكار رفع والملعب، ومركز شباب القني، وانشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسي ببرج مغيزل، ومنيـــة المرشد ،والجزيرة الخضراء "ملعب خماسي" وانشاء ملعب خماسي و سور بمركز شباب برنمبال، وإضافة 14 ملعب خماسي وقانوني نجيل صناعي وأكريليك، وانشاء14 مقر ادارى وملاعب رياضية بتكلفة قدرها 17مليون و450 ألف جنيه، شملت الملعب الخماسي نجيل صناعي بمركز شباب محلة، والملعب الخماسي نجيل صناعي بنادي سخا الرياضي، والملعب القانوني نجيل صناعي بمركز شباب الرملة، و المقر الإداري لمركز شباب مدينة سيدى غازي، والملعب الخماسي نجيل صناعي بمركز شباب زهران، الملعب الخماسي نجيل صناعي بمركز شباب دسوق، والملعب الخماسي كليرك بنادي دسوق الرياضي، والملعب الخماسي نجيل صناعي بمركز شباب الشون، والملعب التدريبي نجيل صناعي بمركز شباب 62 الجدية، الملعب الخماسي نجيل صناعي بنادي المركزية الرياضي، الملعب الخماسي نجيل صناعي بمركز شباب الربايعة، الملعب التدريبي نجيل صناعي بمركز شباب قـونة، الملعب الخماسي نجيل صناعي بمركز شباب العلامية، الملعب القانوني نجيل صناعي بمركز شباب قبريط.

وحصلت مديرية الشباب والرياضة على المركز الأول بإقليم وسط الدلتا بدوري التميز للمديريات ضمن أفضل 6 مديريات على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم انطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري النسخة الثالثة.