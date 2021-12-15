الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة دمياط» تعلن خطة القوافل الطبية المجانية في 46 قرية

دمياط
دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لاستكمال القوافل الطبية المجانية، حيث إنه من المقرر إطلاقها بعدد 46 قرية بمراكز المحافظة، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتتضمن تلك القوافل كافة التخصصات الطبية، إلى جانب معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة للأشعة وأخرى السونار.

ونفذت هيئة الإسعاف بدمياط، عدة دورات تدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية لحالات «إنعاش القلب الرئوي والإصابات الخطرة والحروق وكيفية التعامل معها وإسعافها»، وذلك بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدمياط.

شملت التعليم والتدريب على مهارات التعامل مع حالات الإنعاش القلبى والحروق حتى يتمكن المعلمين والمعلمات والطلاب من التعامل السريع مع الحالات الطارئة أثناء عملهم بالمدرسة و فى حياتهم اليوميه

وأكد الدكتور هيثم فرج المشد ، رئيس هيئة الإسعاف المصرية بدمياط، خلال الندوة على أهمية هذه الندوات وضرورة نشرها وتعميمها، مع تسهيل كافة الإجراءات لتقديم هذه الندوات لكل الجهات والمؤسسات المجتمعية بدمياط مضيفًا أن هذه الخطوة مستمرة منذ فترة، وتأتي في إطار اهتمام الدولة وتوجه هيئة الإسعاف المصرية لرفع الوعي الإسعافي لدى المواطن، من خلال تنظيم مثل هذه الدورات لكافة شرائح المجتمع.

دمياط محافظ دمياط شهدت محافظة دمياط محافظة دمياط صحة دمياط

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