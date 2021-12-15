الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صندوق التنمية الثقافية يحتضن كتاب «فريد الأطرش العالمي».. الخميس

فريد الأطرش
فريد الأطرش

قال الفنان عادل السيد، رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، إن الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وافق على احتضان كتاب " فريد الأطرش العالمي نابعة عصره" للكاتب المهندس محمود الأحمدية، رئيس منتدى أصدقاء فريد الأطرش، وسيتولى القطاع توزيعه بالمواقع التابعة له.

 

قبر فريد الأطرش 

وأضاف عادل السيد، أن الكتاب يوجد بداية من غدًا الخميس، في احتفال الجمعية بذكرى وفاة الموسيقار فريد الأطرش، الذي تقيمه الجمعية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس بمركز إبداع بيت السحيمي، وسيتم توزيعه من خلال جميع مراكز الإبداع التابعة للقطاع بسعر 50 جنيه.

وأوضح رئيس الجمعية، أن الكتاب يتضمن كيف استطاع الموسيقار فريد الأطرش، إيصال الموسيقى الشرقية إلى رحاب العالمية، وترك تراثًا موسيقيًّا ضخمًا تستفيد منه الأجيال الحاليّة والقادمة، وقد قامت الجمعية بإعادة طبع الكتاب في مصر ثلاث مرات، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من محبي الفن، التعرف على تاريخ رمز من رموز الفن المصري والعربي.  

وعن برنامج الاحتفال، فإنه يتضمن فقرة للمطرب محمد الأسدي، من فلسطين، ليشدو لأول مرة في مصر بباقة من أجمل أغاني الموسيقار فريد الأطرش منها "أشتقتلك، وعلى الله تعود"، كما يتغنى الفنانون "أحلام أحمد، أسرار الجمال، ورجاء فريد، ومحمد وحيد، أسمهان عادل، وليد رشدي، محمد سرار، خليل أبو زيد" بروائع وأنغام فريد الأطرش، بمصاحبة فرقة الفن الأصيل، بالإضافة إلى فقرات موسيقية للفنان الكبير فاروق سلامة، والفنان مصطفي صايم، والمايسترو إيهاب محمود.

فريد الأطرش
عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية كتاب فريد الأطرش العالمى نابعة عصره لمهندس محمود الأحمدية رئيس منتدى أصدقاء فريد الأطرش

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

وزير الري: إثيوبيا تتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

تطور جديد فى واقعة «سيدة بولاق»

خطاب مهم من «التعليم» بشأن سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية

زراعة بورسعيد: الانتهاء من الدفعة الأخيرة من السماد النتروجيني لمحصول بنجر السكر

وزير الرى يكشف تطورات محور ربط بحيرة فيكتوريا البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟