صندوق التنمية الثقافية يحتضن كتاب «فريد الأطرش العالمي».. الخميس

قال الفنان عادل السيد، رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، إن الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وافق على احتضان كتاب " فريد الأطرش العالمي نابعة عصره" للكاتب المهندس محمود الأحمدية، رئيس منتدى أصدقاء فريد الأطرش، وسيتولى القطاع توزيعه بالمواقع التابعة له.

قبر فريد الأطرش

وأضاف عادل السيد، أن الكتاب يوجد بداية من غدًا الخميس، في احتفال الجمعية بذكرى وفاة الموسيقار فريد الأطرش، الذي تقيمه الجمعية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس بمركز إبداع بيت السحيمي، وسيتم توزيعه من خلال جميع مراكز الإبداع التابعة للقطاع بسعر 50 جنيه.

وأوضح رئيس الجمعية، أن الكتاب يتضمن كيف استطاع الموسيقار فريد الأطرش، إيصال الموسيقى الشرقية إلى رحاب العالمية، وترك تراثًا موسيقيًّا ضخمًا تستفيد منه الأجيال الحاليّة والقادمة، وقد قامت الجمعية بإعادة طبع الكتاب في مصر ثلاث مرات، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من محبي الفن، التعرف على تاريخ رمز من رموز الفن المصري والعربي.

وعن برنامج الاحتفال، فإنه يتضمن فقرة للمطرب محمد الأسدي، من فلسطين، ليشدو لأول مرة في مصر بباقة من أجمل أغاني الموسيقار فريد الأطرش منها "أشتقتلك، وعلى الله تعود"، كما يتغنى الفنانون "أحلام أحمد، أسرار الجمال، ورجاء فريد، ومحمد وحيد، أسمهان عادل، وليد رشدي، محمد سرار، خليل أبو زيد" بروائع وأنغام فريد الأطرش، بمصاحبة فرقة الفن الأصيل، بالإضافة إلى فقرات موسيقية للفنان الكبير فاروق سلامة، والفنان مصطفي صايم، والمايسترو إيهاب محمود.