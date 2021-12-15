الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر تجديد حبس محامين حاولا إتلاف سجلات كاميرات حادث «كريم الهواري»

حادث تصادم الشيخ
حادث تصادم الشيخ زايد

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، بعد قليل، جلسة تجديد حبس المحامين المتهمين بانتحال صفة والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم «الشيخ زايد» المتهم فيها كريم الهوارى.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر قد أمرت بحبس المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفى المتهمان في التحقيقات ما نُسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

تجديد حبس المحاميين المتهمين كريم الهواري حادث تصادم الشيخ زايد كاميرات المراقبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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