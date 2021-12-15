الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل طلاب قسم الإعلام بجامعة الدلتا لتبادل الخبرات

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل طلاب قسم الإعلام

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالدكتور السيد السعيد، وكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية، ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الدلتا، والوفد المرافق له من طلاب وطالبات الإعلام من جامعتي الدلتا والمنوفية.

واستهدفت الزيارة تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرة العملية للعاملين بإدراتي الإعلام والعلاقات العامة بديوان عام المحافظة.

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محافظ الدقهلية يستقبل طلاب قسم الإعلام

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن الدقهلية محافظة أنجبت لمصر الأعلام في كافة مجالات العلم الفكر والأدب والثقافة والفن والدين والسياسية، وكان لهم الأثر البالغ في كافة مناحي الحياة في مصر والعالم.

وأشار مختار، إلى أن جميع الجهود التي تبذلها أجهزة المحافظة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بالمراكز والمدن والقرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بعدد 26 قرية بمركز شربين بنطاق محافظة الدقهلية والتي تستهدف تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

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محافظ الدقهلية يستقبل طلاب قسم الإعلام

وفي ذات السياق، كلَّف المحافظ، مسؤولي إدارتي العلاقات العامة والإعلام بتنفيذ ورشة عمل للوفد المرافق من طلبة الإعلام من جامعة الدلتا والمنوفية، استهدفت نقل الخبرة العملية علي أرض الواقع في مجال العمل الإعلامي ومجال العلاقات العامة والمراسم والبروتوكول بديوان عام المحافظة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور السيد السعيد، درع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا للدكتور أيمن مختار تعبيرًا عن أواصر التعاون بين المحافظة والجامعة.

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محافظ الدقهلية يستقبل طلاب قسم الإعلام
أيمن مختار الدقهلية محافظ قسم الإعلام كلية الأداب

رئيس التحرير

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