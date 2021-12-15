اعترافات عصابة سرقة المساكن في القاهرة: «نتلصص على الشقق ليلا»

أدلى المتهمون بسرقة المساكن في القاهرة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في مدينة نصر، اليوم الأربعاء، فأكدوا أنهم يترصدوا الشقق السكنية التي لا يوجد بها أحد، ويتسللوا اليها ليلا لكسر أبوابها وسرقة المجوهرات والأموال منها.

وقال المتهمون في اعترافاتهم : "نسرق ما خف وزنه وزاد ثمنه، وكنا نطمح في تكوين ثروات مالية كبيرة من خلال السرقات، لكن الشرطة ضبطتنا.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب “كسر الباب”، وأقرا بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.