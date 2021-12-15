زغلول: تنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية وحزام أخضر في سيوة (صور)

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه تم تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك مع المركز العربي «أكساد» منها مشروع تثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة، حيث تم انشاء حزام اخضر بطول حوالي واحد كيلو متر مكون من اربعة صفوف من الأشجار كمصدات للرياح والرمال اعتمادا على استخدام مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة.

وأضاف زغلول، أنه تم أيضا تنفيذ مشروع مشترك لإعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة بمحافظة مطروح والذي عمل على إنشاء سدود أسمنتية في وادى البقرة إلى جانب إنشاء «سوندات» للري التكميلي لخدمة الزراعات بالمنطقة، بالإضافة إلى مشروع تثبيت الكثبان الرملية وحماية البنية التحتية فى محافظة شمال سيناء فى منطقة بالوظة من خلال وسائل التثبيت الميكانيكي والحيوي من خلال انشاء حزام اخضر بطول واحد كيلو متر.

ومن جهته، قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة في مطروح إن منطقة مطروح تشهد نهضة كبيرة في مجال مشروعات حصاد مياه الأمطار وزيادة المساحات المنزرعة نتيجة لهذه المنشأت بطول الساحل من السلوم غربا وحتى الضبعة والحمام شرقا، موضحا أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ العديد من الأنشطة التي تخدم الظهير الصحراوي للساحل الشمالي الغربي ضمن إستراتيجية الدولة لتنمية مناطق الساحل الشمالي في كل المجالات.

وأضاف الأمير، أن هذه المشروعات تتم بالتعاون بين المركز و«أكساد» لتنفيذ بعض الأنشطة التي يمولها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، من خلال أنشطة زراعية أو حصاد المياه وتنمية الثروة الحيوانية والمراعي وإقامة تجمعات تنموية تشمل إنشاء مدارس ومناطق خدمية مثل الوحدات الصحية وشبكات الطرق لخدمة واستقرار الأهالي في مناطق هم.

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تقدم كل الدعم لتنمية هذه المنطقة مما يؤدي إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المنطقة، موضحا أن التعاون مع «أكساد» للاستفادة من خبرات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، بخبرائها المتميزين في هذه المجالات لما له من خبرة واسعة ومشروعات تم تنفيذها في المنطقة كمنظمة عربية متخصصة في مجالات الموارد المائية ومكافحة التصحر وتنمية المراعي.

وضم الفريق البحثي الدكتور إبراهيم داوود خبير الأراضي في «أكساد» والمهندس عربي منصور الخبير في الأراضي والمياه في مركز التنمية المستدامة في مطروح والمهندس خميس عبدالقادر مهندس المياه في مركز التنمية المستدامة.