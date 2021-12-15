كوريا الجنوبية تسجل إصابات جديدة بكورونا واستعدادات لإعادة فرض قيود صارمة

سجلت كوريا الجنوبية 7850 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.



وتجاوزت إصابات اليوم الرقم القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء الماضي وهو 7174 شخصا، ما دفع الحكومة إلى التفكير في إعادة فرض القيود الصارمة لاحتواء انتشار العدوى.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 536 ألفا و495 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



وسجلت البلاد 70 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4456 حالة. كما سجلت البلاد تسع إصابات مؤكدة بسلالة أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى 128.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.