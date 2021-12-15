كيف اقتربت مصر من الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية؟

وصلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى حالة من الاكتفاء الذاتي من عدد ضخم للسلع الأساسية، والتي تعتبر أغلبها هامة وفي احتياج دائم تجاهها، سعيًا إلى سد الحاجة الأساسية هنا وتصدير الفائض إلى الخارج.

وبالفعل قامت الحكومة بإجراءات عديدة للوصول إلى تلك المرحلة في قطاعات التموين تحديدًا، وضبط الأسعار في أغلب المنافذ وهو الأمر الذي ساهم في قرب وصولها من مرحلة الاكتفاء الذاتي لتلك السلع.

واتساقًا مع ذلك، فقد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الدولة تسعى لتوفير السلع الرئيسية بدلًا من أن تكون سعرها منخفض وغير متواجدة، موضحًا أن زيادة الأسعار شيء مزعج لنا جميعًا ولا يرضي أحد، وأن ارتفاع الأسعار عالميًا له أسباب ونتائج.

وتابع "المصيلحي" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب: "إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت والقمح، رغم الارتفاع الكبير في هذه السلع عالميًا، وتم تجديد العقود بين مصر والسودان لاستيراد اللحوم لمدة عامين".

وأضاف: "نحن قادرين على أسعار اللحوم، واللحوم السودانية أقل دهنا من المصرية البلدي، واللحوم أسعارها بدأت تتراجع، وهناك توزيع جيد بجميع محافظات مصر من خلال المنافذ التابعة للدولة".

وتابع: "لازم نفكر في آلية أخرى للعيش والآلية الحالية فيها عناصر ضعف لكن هناك مخابز ترتفع لها القبعة من 15% لـ20% من المخابز فيها بعض نقاط الضعف وهؤلاء ليس لهم في المهنة ولذلك عندهم أخطاء، والصعيد مشاكله أقل من الدلتا وهذا ليس تحيز".

وبالفعل هناك بعض السلع التي اقتربت مصر من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بها، منها القمح إذ أنه في 2020 تم زراعة نحو 3.42 مليون فدان من القمح، بموجب 8 مليون طن قمح، بالرغم من أن المساحة المنزرعة من القمح.

أما الاستيراد فتم استيراد نحو 13.020 مليون طن من القمح بزيادة قدرها 609.2 ألف طن بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي، ليس ذلك وحسب، لكن أيضًا بنسبة زيادة 12% عن متوسط الأربعة أعوام الماضية، وفق بيانات شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية.

وبشكل عام، فتبلغ جملة احتياجات مصر من القمح سنويًا بحسب وزارة الزراعة من 14 إلي 15 مليون طن قمح، بينما إجمالي الإنتاج يبلغ حوالي من 7 إلي 8 ملايين طن، من مساحة تبلغ نحو 3 ملايين فدان وبذلك يتراوح العجز الذي يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج حوالي 9 ملايين طن بنسبة 50%.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100%، وفق ما أعلنته في منتصف العام الحالي الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، بإن هناك فائض في 12 صنف من الخضر والفاكهة بسبب الصوب الزراعية، منها فائض في الفول السوداني بنسبة 143%.

وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموالح بنسبة 150% ونصدر 50% من الانتاج بما يقارب مليون و800 ألف طن واكتفاء ذاتى من الرمان والبرتقال والمانجو والخوخ ونصدر منة بنسبة 50%، ولدينا اكتفاء ذاتي من العنب بنسبة 132% وتصدير كامل الكميات من عنب مرسى مطروح تروى بمياه الآبار، والبطيخ خاصة العلي ولينا اكتفاء بنسبة 140%.

تحقيق الاكتفاء الذاتي جاء نتيجة التوسع في الـ100 ألف صوبة زراعية والتي تعادل إنتاج 2.5 مليون فدان، كما ان العوامل الجوية والإرشاد آت من وزارة الزراعة أدت إلى زيادة الإنتاجية إلى جانب وعي المزارعين والمنتجين.

وعلى صعيد الأسماك فإنتاج مصر من الأسماك في الوقت الحالي وصل إلى 2.2 مليون طن 80% منها من الاستزراع السمكي، و20% من المصايد الطبيعية بزيادة 100 ألف طن عن العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية في يوليو الماضي.

بينما تستورد مصر 300 ألف طن من الأسماك المملحة والأنواع غير الموجودة بمياه البحرَين المتوسط والأحمر أو نهر النيل، ويستهلك الفرد الواحد سنويًا 21 كيلو جرام من الأسماك، وهو الرقم المتفق عليه عالميًا.