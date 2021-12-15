ذا ناشيونال: الاقتصاد المصرى يشهد انتعاشا شبيها بالصينى

قالت صحيفة “ذا ناشيونال” إن الاقتصاد المصري قد يشهد انتعاشا شبيها بالصيني:حيث شرعت مصر في برنامج إصلاح شامل لتحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد، وتابعت الصحيفة أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي التام بعد تفشي جائحة كورونا.

وسلطت الصحيفة الضوء على كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية “هالة السعيد ” في القمة الاقتصادية المصرية السنوية الثالثة في القاهرة يوم الثلاثاء حيث قالت: إن القيمة السوقية للبورصة المصرية نمت بنسبة 12 في المائة على مدار العام حتى الآن مع تعافي اقتصاد البلاد من آثار جائحة كوفيد -19.

وبلغت القيمة الإجمالية للشركات المتداولة بالبورصة المصرية 731.73 مليار جنيه (46.58 مليار دولار) مقابل 653.33 مليار جنيه بداية 2021.

وقالت السعيد في القمة الاقتصادية السنوية الثالثة لمصر في القاهرة: "نحن مقتنعون تمامًا بأن الاقتصاد المصري سيتعافى من آثار الوباء من خلال التعاون مع القطاع الخاص".

وجمعت القمة التي استمرت ليوم واحد مسؤولين حكوميين وصناع القرار في القطاع الخاص لمناقشة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد المصري.

وقالت ذا ناشيونال نقلا عن صندوق النقد الدولي: ان الاقتصاد المصري هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي نما العام الماضي وسط تفشي فيروس كورونا ، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.6 في المائة في السنة المالية 2019-20 و 3.3 في المائة في السنة المالية 2020-2021 التي انتهت في 30 يونيو .

يذكر انه في بداية أزمة كوفيد -19 ، دعمت الحكومة البورصة المصرية بحزمة قيمتها 20 مليار جنيه.

وسارعت البورصة مؤخرًا في خطتها لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة و في أكتوبر ، ارتفعت أسهم شركة e-finance في مصر المملوكة للدولة بنسبة 40 في المائة بعد تسعير أكبر طرح عام أولي في البلاد منذ عام 2015.