الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يؤكد دعمه للعمل المشترك في مكافحة الفساد

عادل عبد الرحمن العسومي
عادل عبد الرحمن العسومي

أكد عادل عبد الرحمن العسومي  رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان  يولي أهمية كبيرة، في إستراتيجية عمله الجديدة، لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية.

ومن مُنطلق أن الفساد لم يعد شأناً محلياً خاصاً بكل دولة على حدة، يحرص البرلمان العربي على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية، وكذلك بينها وبين الدول الأخرى، من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وخلق بيئة ومُناخ ملائمين للعمل والإنتاج والتقدم.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة وفد من البرلمان  ضم اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

وشارك وفد من البرلمان العربي بفعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، ويبحث المؤتمر عدداً من تدابير منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، والاستعراض الدوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ومن المقرر أن يشارك رئيس البرلمان العربي في الحدث البرلماني الذي سوف يُعقد في إطار هذا المؤتمر حول تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الفساد، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بمشاركة رؤساء برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، وسوف يلقي "العسومي" كلمة خلال هذه الفعالية حول رؤية البرلمان العربي في مجال مكافحة الفساد.

انطلقت أمس وقائع مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقام فى شرم الشيخ، تستمر فى الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 .

يعزز المؤتمر الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19 وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى ووضع اجندة الاعمال الدولية لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمى لمكافحة الفساد، وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية فى ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولى لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

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