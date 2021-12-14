حملة مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع والإنارة بالمنيا

أكد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة برئاسة يسري أبو بكر سكرتير الوحدة المحلية وشملت الحملة التي بدأت من مساء أمس الأثنين صيانة أعمدة وكشافات الإنارة.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي استمرار تنفيذ هذه الحملات على قدم وساق في مختلف القطاعات سواء قطاع ومنظومة النظافة والتجميل وتشجير شوارع المدينة والقري التابعة لها بجانب رفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال لإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق المؤدية للقرى لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وكان رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص قد قام بجولة تفقدية للمشروعات الخدمية الجارية بقرية بني حسن الشروق لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي ستغير خريطة الريف المصري.

وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

بدأت جولة رئيس المركز بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي.

وقال رئيس المركز والمدينة أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.