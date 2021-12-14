الفلبين تتسلم أكثر من 24 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلن مسئول توزيع اللقاحات بالفلبين، كارليتو جالفيز جونيور، أن بلاده بصدد استلام 24 مليونًا و473 ألفًا و800 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الجاري.

وقال كارليتو- وفقًا لشبكة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية اليوم الثلاثاء- إن البلاد بصدد استلام مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" مقدمة كتبرع من الصين، وما يقرب من 5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" قامت الحكومة بشرائها، إلى جانب 9 ملايين و316 ألفًا و800 جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة كوفاكس، و5 ملايين و208 آلاف و900 جرعة من لقاح "موديرنا" ضمن مبادرة كوفاكس، ومليونين و963 ألفًا و900 جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

يذكر أن الفلبين تمكنت حتى الآن من توزيع حوالي 96.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، فيما تم تطعيم ما لا يقل عن 41 مليون شخص بشكل كامل حتى الآن، وتأمل السلطات أن تغطي حملة التطعيم التي بدأت في مارس الماضي ما يصل إلى 54 مليون شخص قبل نهاية العام.

وفي سياق متصل، ذكر بنك التنمية الآسيوي أنه وافق على منح قرض بقيمة 250 مليون دولار، لمساعدة الفلبين على زيادة إمداداتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الإثنين، عن بنك التنمية الآسيوي قوله في بيان له، إن القرض سوف يمول شراء الحكومة لـ40 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت ساكيكو تاناكا، وهي خبيرة في القطاع الاجتماعي بالبنك الذي يتخذ من مانيلا مقرًا له، إن "بنك التنمية الآسيوي يدعم جهود الحكومة لتوفير اللقاحات من أجل حماية مواطنيها وإنقاذ الأرواح، ولا سيما في ظل ظهور سلالات جديدة متحورة من كوفيد-19".

وأضافت أن "التطعيم سيسمح للنظام الصحي بإدارة النتائج المترتبة على الفيروس، بصورة أفضل، وسيساعد في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي... إنه ضروري من أجل تعافي البلاد التام من الوباء".

وأضاف البيان أن الجرعات الإضافية سيتم استخدامها لتطعيم الأطفال المؤهلين للحصول على اللقاح، وإعطاء البالغين جرعات معززة.