الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار وغيوم وأمواج مرتفعة بالإسكندرية.. والصرف الصحي: الوضع مستقر (فيديو)

أمطار نوة الفيضة
أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية

أمطار وغيوم، وارتفاع امواج البحر، تلك هي الأجواء السائدة، بمحافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حيث بدأت نوة الفيضة الصغرى على المدينة الساحلية، والتي تستمر لمدة 5 أيام.

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أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية

وأجرت “الدستور” بث مباشر من كورنيش الإسكندرية، لرصد تساقط الأمطار، وارتفاع الأمواج والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

نوة الفيضة الصغرى

رغمًا عن تعرض الإسكندرية لنوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر من كل عام، إلا أن  مواعيد النوات قد تغيرت هذا العام طبقًا للتغيرات المناخية، حيث تتسم نوة الفيضة بارتفاع امواج البحر، ويصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي، عن خريطة سقوط الأمطار التي تعرضت لها المحافظة اليوم، موضحة أن الأمطار بدأت خفيفة الساعة 8:45 صباحاً علي مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، وزادت شدتها إلى متوسطة في مناطق وسط والمنتزة وشرق والعامرية والعجمي وغرب، وزادت شدتها إلي أمطار غزيرة بمنطقة منتزة أول ومنتزة ثان الساعة 9:25 صباحاً، وغزيرة على منطقتي وسط وشرق وغرب 9:30 صباحاً، وتفاوتت شدة الأمطار بين متوسطة وغزيرة في جميع أنحاء المحافظة.

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أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية



وأكدت أنه لا يوجد أي تجمع لمياه الأمطار ولم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار، فضلًا على استقرار الأوضاع حتى الآن.

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أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محطة 3 المنتزة ومحطة المعمورة البلد، والتمركزات بمناطق منتزة أول وثان، واطمئن على سير العمل بتمركزات السيارات ومعدات وفرق طوارئ الشركة بمختلف مناطق المحافظة.

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أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية

وتواصلت أعمال التطهير أثناء الأمطار ومتابعة مناسيب بيارات المحطات ومناسيب المصارف، وبالمتابعة الميدانية تم الاطمئنان علي عدم وجود تجمعات مياه بجميع المناطق الحيوية بالمحافظة وعلى وضع الأنفاق والكباري بالمحافظة.

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أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية
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أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية
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أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية
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أمطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية
أمطار وغيوم ارتفاع امواج البحر الإسكندرية نوة الفيضة الصغري المدينة الساحلية التقلبات الجوية

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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