الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج أول دفعة من مركز التطوير المهني «UCCD»

تخريج أول دفعة من
تخريج أول دفعة من مركز التطوير المهني

شهد الدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا القائم بعمل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاحتفالية التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بمناسبة انتهاء تدريب أول دفعة من خريجي كليتي التجارة والهندسة بعد مرور 3 سنوات من إنشاء المركز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة.

وتم خلال الاحتفالية عرض 10 نماذج طلابية ممن تلقوا تدريبًا في المركز خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد قامت تلك النماذج بالتعبير عن مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية التي حصلوا عليها داخل المركز، كما تضمن هذا العرض عملية نقل خبرات وتجارب تلك النماذج إلي الطلاب الجدد بالشكل الذي يسهم في تحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم.

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تخريج أول دفعة من مركز التطوير المهني 

وأعرب د. أبوالنجا عن سعادته لنجاح التجربة الأولى للمركز الجامعي للتطوير المهني UCCD داخل جامعة الإسكندرية، وما حققه من نقلة نوعية في مستوي خريجي الجامعة.

 وأضاف أن الجامعة أنشأت مركزين للتطوير المهني بكليتي (التجارة والهندسة) منذ 3 سنوات، ثم تلي ذلك إنشاء مركز آخر بكلية التربية.

وقد جاء ذلك بهدف تحقيق رؤية جامعة الاسكندرية المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظف سعيا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، ومن ثم مساعدة الطلاب على إيجاد  فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.

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تخريج أول دفعة من مركز التطوير المهني 

وأشار الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، إلى أن هذه التجربة من أنجح التجارب داخل جامعة الإسكندرية، حيث قامت ببناء شخصية الطلاب للتعامل مع المجتمع، من خلال تقديم دورات لهم للربط بين الجانب الاكاديمي وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب كما تم التعاون مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبري وتعريف الطلاب بطرق التعامل مع الزملاء والمديرين في بيئة العمل.

فيما أكد الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، أن الكلية تتميز بعدد خريجها الهائل، لذا كان من الضروري إيجاد برامج تدريبية تستوعب المتميزين من هذا العدد الكبير، لافتًا إلى أن ذلك قد تحقق من خلال مركز التطوير المهني، وأضاف أنه من السهل التعلم ولكن من الصعب بناء الشخصية القوية القادرة على التعامل مع المعطيات المختلفة فى سوق العمل.

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تخريج أول دفعة من مركز التطوير المهني 
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تخريج أول دفعة من مركز التطوير المهني 

فيما أشادت عائشة حمدي مدير المركز بكلية التجارة بفريق عمل المركز وجهودهم طوال الثلاث سنوات لتنفيذ خطط مستقبلية مليئة بالتحديات والتغيرات في سوق العمل وتعزيز فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين.

حضر الاحتفالية الدكتور وليد عبدالعظيم الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أيمن الشتيوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، وهانم الشناوي مدير المشروع، والدكتورة دينا سعدالله مدير مركز كلية الهندسة، وجميع فرق العمل والإداريين وطلاب الكليات.

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تخريج أول دفعة من مركز التطوير المهني 
الإسكندرية أول دفعة المركز الجامعي للتطوير المهنى خريجي الجامعة الإرشاد المهني والتدريب العملي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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