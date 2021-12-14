توزيع 71 ألف كارت ذكي على المزارعين بالقليوبية

قال المهندس حسن أحمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إنه فى إطار مشروع كارت الفلاح تم تسجيل بيانات "148750" حائز على منظومة كارت الفلاح بقطاعى الائتمان والإصلاح الزراعى وصدر لهم "131308" كارت موجودين حاليا بفروع البنك الزراعى المصرى المنتشرة بأنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توزيع "71800" كارت على المزارعين لإستخدامهم فى صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى الخاصة بهم من خلال المنظومة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات صحفية اليوم أنه يوجد إنحسار واضح فى التعديات على الأراضى الزراعية بعد تغليظ العقوبات وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية مع الإزالة الفورية لأى حالات تعدى بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية وجهاز الشرطة وتنفيذ تعليمات وزير الزراعة وتوجيهات محافظ القليوبية بالإزالة الفورية لأى حالات تعدى فى المهد.

أكد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن مديرية الزراعة بالمحافظة إستعدت لبداية الموسم الشتوى خاصة بالنسبة للقمح بوصفه محصول إستراتيجى حيث تم عمل التوعية الإرشادية اللازمة على مستوى الإدارات الزراعية والجمعيات لنشر السعر الجديد لتوريد محصول القمح ويبلغ "820" جنيه للأردب مما كان له أبلغ الأثر عند المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة هذا العام وكذلك تم توفير التقاوى طبقا للسياسة الصنفية لمعهد المحاصيل "قسم بحوث القمح" وتم توفير كافة إحتياجات المزارعين من التقاوى عن طريق إدارة الإرشاد والتعاون على مستوى الإدارات والجمعيات ولا توجد شكوى إنبات واحدة على مستوى المحافظة حتى تاريخه.

وأضاف"زايد" أنه تم كذلك توفير الأسمدة الأزوتية لمحصول القمح والخضروات والبساتين ويوجد حاليا رصيد من الأسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية يبلغ "9690" طن مشيرا أنه تم توزيع "2300" طن أسمدة منذ بداية الموسم الشتوى وكذا تم زراعة "170" حقل إرشادى مساحة كل منها "1" فدان بالتعاون مع الحملة القومية للقمح بالقليوبية وتم إعطاء التقاوى كخدمة إرشادية مجانية كذلك تم تسوية "750" فدان بالليزر كخدمة إرشادية مجانية تتبع مشروع ترشيد إستخدام المياه وحث المزارعين على الزراعة على مصاطب وخطوط موضحا أن المساحة المنزرعة قمح حتى الأن تبلغ "35000" فدان وجارى الحصر مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزيد المساحة المنزرعة لتصل إلى "55000" فدان.