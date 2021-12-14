بأسلوب كسر الباب.. ضبط لصين كونا عصابة لسرقة المساكن في مدينة نصر

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وكان قد ورد بلاغ قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم يفيد فيه باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط شخصين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كمية من المسروقات ، وأقرا بتصرفهما في باقي المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم"، و باستدعاء المجني عليهما تعرفا، على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، و العرض على النيابة للتحقيق.