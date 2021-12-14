الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بأسلوب كسر الباب.. ضبط لصين كونا عصابة لسرقة المساكن في مدينة نصر

ضبط لصين
ضبط لصين

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

 وكان قد ورد بلاغ قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم  يفيد فيه باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط شخصين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كمية من المسروقات ، وأقرا بتصرفهما في باقي المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم"، و باستدعاء المجني عليهما تعرفا، على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، و العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث مديرية أمن القاهرة القبض أسلوب كسر الباب تشكيل عصابي المنقولات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مصر تتقدم 19 مركزًا بمؤشر المعرفة العالمى

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

أمطار ورياح والأرصاد تناشد المواطنين.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

«الست» شيرين عبد الوهاب.. مشروع هزمه «لسان فالت وعقل محدود»

الأمن يبحث عن هاربين حاولا إتلاف تسجيلات «حادث كريم الهواري»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«تريندز» يعلن عن الترجمة العبرية لكتاب يكشف الجوانب الخفية لمصادر تمويل الإخوان

إيران.. جهات مقربة من الحرس الثورى تتوعد إسرائيل

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران