مستشارة ليبية: قوى خارجية وميليشيات تحاول السيطرة على المشهد الانتخابى

قالت سندس غرور الحاسي، المستشارة الليبية، إن الوضع الليبي الآن ما بين مناورات وانفكاكات وتأجيلات، ويبدو المشهد الليبي كثير التقلب في أكثر من اتجاه.

وأضافت “الحاسي”، في تصريح لـ"الدستور"، أن الوضع الليبي على المحك، وذلك لتحكم أطراف مختلفة تحاول بشتى الطرق السيطرة على الانتخابات القادمة أو تأجيلها، مشيرة إلى أنه يجب على المواطن الليبي التفطن لهذا الوضع ومخاطره.

يأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة مساء الإثنين، أنها لن تتهاون مع "الترهيب والاعتداء" على القضاة في ليبيا، مؤكدة أهمية الحفاظ على وحدة القضاء الليبي واستقلاليته.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي محمد الحافي، في مقر المحكمة العليا بطرابلس، إن "الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية".

كانت قد أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أمس الإثنين، دعمها الكامل لجهود مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية وحرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.

ورحبت السفارة الأمريكية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

كانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس؛ لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوصول ستيفاني وليامز، وقالت إن المستشارة الخاصة، وليامز، ستتولى وبالتنسيق الوثيق مع البعثة قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.