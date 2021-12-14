الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز فعاليات أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في مصر والمهجر

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات ورسامات الأساقفة لعدد من الشمامسة قبيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

رسامة شمامسة لكنيسة مارمرقس بمونتريال

إذ ترأس الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا صلاة  القداس الإلهي في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال.

وخلاله رسم 32 من أبناء الكنيسة شمامسة، برتبة إبصالتس (مرتل).

المشاركة في حفل تنصيب مطران الروم الكاثوليك بكندا

وفي سياق آخر حضر الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا مراسم تنصيب سيادة المطران ميلاد الجاويش على إيبارشية المخلص للروم الملكيين الكاثوليك في كندا.

وفي الوقت ذاته ودع نيافته المطران إبراهيم إبراهيم، المطران السابق للروم الملكيين الكاثوليك الذي انتهت مدة خدمته في كندا وسيعود إلى لبنان. 

رافق الأنبا بولس أعضاء من لجنة العلاقات العامة والحكومية بالإيبارشية.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورسامات الأساقفة كنيسة القديس مارمرقس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد الكنيسة الكاثوليكية

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