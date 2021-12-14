الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

  كيف تتجنبين زيادة وزنك في الشتاء؟..أخصائي علاج طبيعي يجيب

وزن زائد
وزن زائد

يكتسب غالبية الأشخاص وزن إضافي في الشتاء وللتغلب علي هذا الأمر، لابد من اتباع خطوات يوضحها الدكتور وليد مشهور أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي،مؤكدا أن هناك زيادة في الوزن تحدث لدى بعض الأشخاص في فصل الشتاء نتيجة لان الكثير منهم يصبحوا محدودي الحركة في الشهور الباردة، كما أن الشتاء البارد يدفع البعض الآخر إلى تناول المزيد من الطعام من أجل الشعور بالدفء  وللتغلب علي هذه المشكلة يجب التركيز علي  تناول بعض الأطعمة التي تكبح  الشهية مثل الكالسيوم والشوفان والحمص.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور” كما يجب التركيز علي تناول الخضروات والفاكهة الطازجة فبالإضافة لكونها تحجم  الشهية أيضا فهي  تمنع جفاف الشتاء وتحافظ علي الجلد رطبا، كماعلي المرء التوقف عن طلب المزيد من الطعام وهو خارج المنزل ومحاولة القيام بالمشي وبعض الأنشطة الخفيفة وسيلاحظ  النتيجة بعد فترة قصيرة من الوقت لأن معدل التمثيل الغذائي يكون مرتفع في فصل الشتاء  وهو خبر جيد لمن يحب  ممارسة الرياضة.

وتابع:هناك بعض الأشياء التي بإمكانك القيام بها وتجعلك لاشعوريا تتناول كميات أقل من الطعام مثل مضغ الطعام جيدا وتناول الطعام علي دفعات وشرب  كوب من الماء أثناء الأكل.

وحذر من إتباع الرجيم القاسي الذي غالبا ما يفشل لكي  يجد  الفرد نفسه يكتسب وزنا  إضافيا أكثر من ذي قبل كما أن معظم أدوية التخسيس مفعولها يتوقف  بالتوقف عن تناولها ولكن بعضها يكون مجدي للنفع إذا ما تم تناوله  بشكلا  مقنن علي يد الطبيب، والحل الذي يجعلك في آمان بالنسبة  لكافة الأشخاص  بدلا من الرجيم والأدوية هو  تقليل تناول الطعام مع الحد من تناول النشويات والدهون يأتي ثماره علي المدي الطويل في فقدان الوزن، ويفضل عدم تناول الطعام قبل ساعتين علي الأقل من الذهاب للمنزل.

فصل الشتاء التتركيز علي تناول الخضروات والفاكهة ا لتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء زيادة الوزن في فصل الشتاء كافة الأعمار بدلا من الرجيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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