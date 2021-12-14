منها العمر والسمنة.. ارتفاع الكوليسترول في الدم قد تهدد حياتك

يمكن ألا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض حتى يسبب حالة طبية طارئة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، لا تحدث هذه الأحداث المتعلقة بأمراض القلب إلا بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم الذي يؤدي إلي تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

وهذا بدوره يؤدي إلى تضييق الشرايين وتغييرات في تكوين بطانة الشرايين، والتي تُعرف أيضًا باسم أمراض القلب.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تساهم العوامل الوراثية والمتعلقة بنمط حياتك في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ونستعرض في السطور التالية، وفقًا للموقع الطبي “everydayhealth”، أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم التي يمكن أن تهدد حياتك.

الوراثة

إن وجود تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب يعني أيضًا أنك أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول، وعلى الرغم من ندرة حدوثه نسبيًا، إلا أن بعض الأشخاص يعانون أيضًا من حالة وراثية تسمى فرط كولسترول الدم العائلي، والتي تسبب مستويات عالية جدًا من الكولسترول في سن مبكرة، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى ظهور مبكر لمرض الشريان التاجي والنوبات القلبية.

العمر

بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر، بما في ذلك تغيير طريقة كيفية إزالة الكبد للكوليسترول الضار من الدم، يزداد خطر ارتفاع الكوليسترول لدى الجميع مع تقدمهم في السن.

الجنس

تميل النساء فوق سن 55 عامًا أو اللائي أكملن انقطاع الطمث إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضار مقارنة بالرجال، أما الرجال فتكون نسبة مستويات الكوليسترول الحميد أعلى من النساء.

نظام غذائي

من المعروف أن تناول نظام غذائي غني بالكوليسترول والدهون المشبعة والدهون المتحولة يساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، إذ تحتوي معظم منتجات الألبان الحيوانية وكاملة الدسم، وبعض الزيوت، على مستويات عالية من الدهون المشبعة.

مستوى النشاط البدني

تعد أيضًا ممارسة القليل من النشاط البدني في حياتك اليومية، هامة لخفض نسبة الكوليسترول الحميد، مما قد يجعل من الصعب على جسمك التخلص من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين، السهم الأيمن يمكن أن يؤدي المستويات المعتدلة إلى الشديدة من التمارين الرياضية إلى زيادة مستويات الكوليسترول الحميد وتقليل حجم جزيئات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يجعلها أقل ضررًا.

التدخين

من المعروف أن تناول التبغ يدمر الأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول الحميد، والذي يحمي عند المستويات الطبيعية من أمراض القلب، وخاصة عند النساء، ولا يوجد دليل قاطع على أن تدخين التبغ يزيد من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، لكنه أيضًا يخلق بيئة شريانية خطيرة، إذ يعزز تراكم الترسبات الدهنية.

السمنة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن السمنة، والتي تُعرّف على أنها مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 30 - مرتبطة بمستويات أعلى من الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة باستخدام مقياس مؤشر كتلة الجسم لديهم مخاطر متزايدة لارتفاع الكوليسترول، إلا أنه الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل يمكن أن يتأثروا أيضًا بارتفاع الكوليسترول.

داء السكري

داء السكري من النوع 2 - حالة مزمنة أخرى حساسة وناتجة عن عوامل نمط الحياة ووزن الجسم والتمثيل الغذائي،اذ يرتبط بارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، فقد تساهم التغيرات في استقلاب الأنسولين والالتهاب الكلي في هذا، كما أن الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، حتى لو كانت مستوياتهم طبيعية بشكل عام.