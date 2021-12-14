الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«مالية الشيوخ» عن رؤية الدولة لمكافحة الفساد: دستور عمل شامل

النائب ياسر زكى
النائب ياسر زكى

أشاد النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بجهود الحكومة وتنفيذها لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله، مؤكدًا أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وأن عهد الرئيس السيسى تميز بالنزاهة والشفافية وليس به أى مكان للفساد والفاسدين وأصبح سيف القانون والدستور ودولة المؤسسات هو العنوان الرئيسى للدولة المصرية.

وأعلن زكي، في بيان له أصدره اليوم، عن اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزًا للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شئون الدولة، وما تُمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.

وأشاد بجميع القضايا التي تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.

كما أعلن النائب ياسر زكي عن اتفاقه مع رئيس الوزراء بأن الدولة تعي جيدًا أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيمانًا منها بأن تمكين المرأة يسهم في تعزيز جهود الدولة؛ حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب في عمليات صُنع وتنفيذ السياسات العامة إيمانًا منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد، مؤكدًا أهمية هذه القضايا التى ركز عليها الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما يؤكد للعالم كله أن مكافحة الفساد داخل مصر أصبحت مسئولية مجتمعية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة.

وأعرب النائب ياسر زكي عن ثقته التامة فى أن صياغة مصر استراتيجية عالمية لمكافحة الفساد فى ختام هذا المؤتمر العالمى لتكون دستور عمل شامل للمواجهة العالمية لجميع أنواع جرائم الفساد على المستويين الإقليمي والدولي لحماية مقدرات الدول والشعوب.

قانون السيسي مؤسسات الدولة مواجهة الفساد مجلس الشيوخ المؤتمرات الدولية

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