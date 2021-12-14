الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطار يدهس تلميذ أثناء ذهابه للمدرسة في القصاصين بالإسماعيلية

قطار يدهس تلميذ
قطار يدهس تلميذ

لقي طالب في الصف الأول الابتدائي مصرعه أسفل عجلات القطار، بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، أثناء تخطيه قضبان السكة الحديد خلال ذهابه للمدرسة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين الجديدة بمصرع محمود صابر إبراهيم، 6 سنوات، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، أسفل عجلات القطار، خلال ذهابه للمدرسة، بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وعلي الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم إخطار النيابة العامة، والتي عاينت موقع الحادث والجثمان.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلي مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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