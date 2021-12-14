الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بالأميرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة الأميرية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم قام بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلاله دراجة بخارية.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهم وضبطه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

حبس نيابة تحرش عاطل الأميرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

أمطار ورياح والأرصاد تناشد المواطنين.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأمن يبحث عن هاربين حاولا إتلاف تسجيلات «حادث كريم الهواري»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 14-12-2021

الرئيس السيسي يزور جامعة كفرالشيخ ويلتقي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس

20.8 % ارتفاع في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس