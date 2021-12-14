حبس عاطل لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بالأميرية

قررت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة الأميرية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم قام بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلاله دراجة بخارية.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهم وضبطه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.