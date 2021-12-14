الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بمدينة نصر

حريق شقة
حريق شقة

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة نصر، دون وقوع أى إصابات، وكشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا السبب في اندلاع حريق داخل الشقة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية المعمل الجنائي قسم شرطة غرفة عمليات التحقيق حريق شقة السيطرة علي حريق شرطة النجدة

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