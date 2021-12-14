افتتاح معرض «واحد مصرى.. كتاب الفنان» للفنان أحمد رفعت بقاعة الباب

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان دكتور أحمد رفعت، والذي يقام تحت عنوان "واحد مصري.. كتاب الفنان"، وذلك في قاعة الباب سليم، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

وحول معرض الفنان دكتور أحمد رفعت، "واحد مصري .. كتاب الفنان"، يقول الدكتور خالد سرور: "الواضح في تجربة الفنان دكتور أحمد رفعت اهتمامه بالبحث والتجريب في مشروعه الفني، يعي بشغف رسائل اللوحة وأن مسطحها ليس صامتاً إنما له حديثٌ يسري في سياق إطارها اللوني والرمزي والتشكيلي.

في معرضه "واحد مصري .. كتاب الفنان"، يحاول الفنان دكتور أحمد رفعت تحليل الصورة البصرية وفهم رسالتها والغوص في أعماق هذه الرسالة في سياق الفهم للواقع والموروث وعلاقات الناس والأحداث. عرض جديد يكشف روح الإنخراط في المغامرة المحسوبة بدقة تداخل الخامات والألوان والعناصر والأسلوب لتحقيق حضور العمل البصري محملاً بجماليات تعبيرية.

يشار إلى أن الفنان دكتور أحمد رفعت، أستاذ التصميم والجرافيك، رئيس قسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، دكتوراه فلسفة الفنون بين جامعة نيويورك وجامعة حلوان، له دراسات عن الإمكانيات العضوية للعجائن الورقية في التشكيل والتعبير الفني، ساهم في تطوير مشروع حماية البيئة من التلوث بمدينة المقطم، عضواً بعدد من جمعيات فناني الورق منها جماعة فناني الورق بأوروبا، منسق للعديد من الأنشطة الفنية أهمها البينالي الأول لكتاب الفنان بمكتبة الأسكندرية وقوميسيراً عاماً للدورة (42) من المعرض العام، شارك في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته العاشرة،.

أقام الفنان دكتور أحمد رفعت، العديد من الجماعية والخاصة، من بينها: معرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 1996 ، 1999 ، 2001 ، 2002 - معرض بقاعة عرض فندق الشجرتين ـ سينوما ـ كاليفورنيا ـ امريكا 1997 - معرض بقاعة العرض بكلية الفنون والهندسة ـ لافايت ـ بنسلفانيا ـ أمريكا 1997 - معرض بقاعة العرض بكلية بافلو للفنون ـ أمهرست ـ أمريكا 1998 - معرض بقاعة عرض الفنون بالمكتبة الوطنية ـ أوليان ـ أمريكا 1998 - معرض بقاعة المسيو ـ بافلو ـ نيويورك 1998 - معرض بقاعة العرض بكلية الفن والتصميم ـ جامعة سان هوزيه ـ كاليفورنيا ـ الولايات المتحدة الأمريكية 2001 - معرض بقاعة أحمد صبرى بمجمع الجزيرة للفنون بالزمالك 2005 - معرض بقاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة 2008 - معرض صفحات من أدبيات الشاى والقهوة بقاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة يوليو 2009.