البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس بالبحيرة

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس، الاحتفال الذي أقامته الكلية الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بمناسبة اليوبيل الذهبي للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، والتي تمت في ١٢ ديسمبر ١٩٧١.

تضمن الاحتفال، الذي أقيم في كرمة القديس مارمرقس بمقر المطرانية في دمنهور، افتتاح قداسة البابا ونيافة الأنبا باخوميوس تجديدات مبنى الكلية الإكليريكية ومبنى الضيافة، إلى جانب كلمات لقداسة البابا، ونيافة الأنبا باخوميوس، والدكتور جرجس صالح المدرس بالكلية، كما عرض فيلم تسجيلي عن الإكليريكية بعنوان "المعلم الكاروز"، واختُتِم بتكريم عدد من أوائل وخريجي عدد من المعاهد الكنسية بالإيبارشية.

قداس اليوبيل الذهبي لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني شهد القداس الإلهي صباح أمس في كرمة القديس مار مرقس الرسول بمقر مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية في دمنهور، وذلك في إطار احتفالات الإيبارشية باليوبيل الذهبي لسيامة مطراها نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا.

شارك في القداس، إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس، عدد من أحبار الكنيسة ومجمع كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة وبعض من الشعب.

وألقى قداسة البابا عظة القداس، التي تناول خلالها خمسة ملامح للكرازة والخدمة، وذلك من خلال وصية السيد المسيح الأخيرة لتلاميذه "اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ". آمِينَ." (مت ٢٨: ١٩، ٢٠).

يأتى ذلك في إطار زيارة البابا تواضروس الثاني إلى إيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية أول أمس الأحد بمناسبة اليوبيل الذهبي لرسامة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتأسيس الإيبارشية، إذ شهد البابا تواضروس الثاني عددًا من الفعاليات الكنسية خلال زيارته الرعوية للإيبارشية .