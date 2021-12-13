الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

بعد فضح التسريبات المفبركة

برلماني: الجماعة أفلست والتسريبات «مسرحية هابطة»

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ،  بالرد السريع لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، لكشف مخطط الجماعة الإرهابية الخاصة بالتسريبات المفبركة التي تبثها.

وأكد عبد العزيز، أن الدولة المصرية لديها أجهزة أمنية يقظة، مُشيرًا إلى أن تسريبات الجماعة الإرهابية وضحت للجميع أننا أمام مسرحية هابطة.

واضاف أن الجماعه الإرهابية أفلست سياسيًا وفكريًا، وأن محاولات زعزعة استقرار الوطن، ببث مثل هذا المسلسلات المصنعه والمختلقه لن تفلح طالما أن للدولة المصرية رجال أقوياء، وأجهزة أمنية تواصل الليل والنهار بهدف السهر علي راحة المواطن.

وأوضح عبد العزيز، أن المعركة لم تنتهي وعلي المصريين اليقظة لمن يحاول هدم الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه حقيقة التسريب المزعوم الذى تداولته الجماعة الإرهابية،حيث أوضحت أن شخصًا يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد “42 عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية”، تواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف لترويج التسجيل الصوتي.

واضافت الشرطه في بيانها انه وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى  ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.

وتمكن قطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها .. حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد "61 عامًا- عاطل- يقيم بمحافظة القاهرة - مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في ٢٢ قضية متنوعة نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار" .. والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي “52 عامًا - حاصلة على لسانس حقوق - تقيم بمحافظة الإسكندرية”.

وأسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد “42 عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية” حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن.

مصر أمن الداخلية الإرهاب محادثات تنظيم مسرحية تحقيقات

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