«أطفال وكبار بلا مأوى» ينقذ 5 حالات من التشرد في 5 أيام

أنقذ برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، 5 حالات خلال 5 أيام، حيث أنقذ «أ.م» ٥٢ سنة، يعمل منجد، والزوجة هربت منذ ٣ سنوات، وقام الفريق بتوفير شقة سكنية له بمنطقة كوتسيكا وبعض الأثاث لحمايته.

كما وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي بمحافظة الإسكندرية بإنقاذ مشرد بلامأوي متواجد بسيدي بشر، وعلى الفور تحرك الفريق وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن يدعى «إ.ع» ٤٢ عاما المهنة من واقع البطاقة محامي يعيش وسط أسرة ميسورة تزوج وأنجب طفلين وتدهورت حالته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات وانفصل عن زوجته وترك المنزل منذ ٦ سنوات، ويعاني من التهابات جلدية شديدة ومشاكل في قدميه، وقام الفريق بتوفير دار رعاية بعد تماثله للشفاء.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وتفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى يعاني من بتر بالقدم وغرغرينا وفي حالة إعياء شديد، وذلك بمنطقة شارع البطراوي بمدينة نصر بجوار المعهد الأزهري، وتبين أنه يدعى «ع.ع.أ» ويبلغ من العمر ٥٧ عاما، ويعاني من بتر بالقدم وبعض قرح الفراش وغرغرينا بوجه القدم، ونقل المواطن إلى مستشفى التداوي بالمطرية، حيث تقرر حجزه بالمستشفى لحين تماثله للشفاء تمهيدًا لإيداعه إحدى دور الرعاية أو إعادة الدمج الأسرى.

كما واصلت وزيرة التضامن، ببحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية، والتي أشارت إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى يدعى " م. ر. أ " يبلغ من العمر ٦٤ عامًا، وذلك بمحطة سيدي جابر، علمًا بأن المواطن ليس لديه القدرة على الحركة ويظهر عليه علامات المرض والإرهاق الشديدين، وقد تبين إصابته بجلطة بالمخ، وعليه فقد تقرر حجز المواطن لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه تمهيدًا لإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

كما وجهت وزيرة التضامن، ببحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية حيث أشارت الشكوى إلى وجود أسرة بلا مأوى بجوار مسجد نور الإسلام بالحي العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث تبين أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة، بالإضافة إلى ٦ أطفال من بينهم طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر ٤٥ يوما، وتعيش الأسرة من خلال عمل الأب بجمع الكارتون والزجاجات الفارغة، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة والأم في حالة إعياء شديد، وعليه فقد تابع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى حالة الأم والطفلة حتى تماثلهن للشفاء، وتم التنسيق بشأن توفير مسكن وأثاث للأسرة.