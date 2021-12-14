أهمية الحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا.. طبيب يجيب

الكثير من الدول تدرس إعطاء جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبًا للتحورات التي طرأت عليه عالميا في بعض البلاد، فالصين مثلًا أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لابد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح، وفي السعودية تقرر تطعيم من تجاوزت أعمارهم الـ60 بجرعة ثالثة.

لماذا يجب الحصول على جرعة ثالثة من فيروس كورونا؟

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه سيتم إعطاء كل من تخطى سنة على تلقيه لقاح كورونا، جرعة معززة من أي لقاح، وليس شرطًا أن يكون نفس اللقاح الذي تلقاه في البداية، مشيرًا أن لقاحات كوفيد لها معدل فعالية يقارب 90% إلى 95%، تقل الاستجابة المناعية فى الذين يعانون من نقص المناعة، وربما يحصل الذين يعانون من نقص المناعة على استجابة بنسبة 30% فقط.

وأضاف أن الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة هم المصابون بأمراض مزمنة مهملة العلاج، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين خضعوا للإشعاع أو عمليات زرع الأعضاء، أو كبار السن.هؤلاء ممنوعون من تناول اللقاحات الحية فقط ، لكن يمكن تطعيمهم بأي من اللقاحات المعطلة أو التي تحتوي فيروسات ميتة مثل لقاحات الكورونا.

وأوضح بدران، في تصريح خاص، أن لقاحات الكورونا تحفز الاستجابة المناعية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، توفر لقاحات كوفيد-19 الحماية من مضاعفات المرض بتحفيز المناعة ضد الإصابة بالمرض الناتج عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما أن التطعيمات المتاحة ضد فيروس كورونا المستجد تحمى المحيطين بالمطعمين أيضًا من العدوى والمرض وتقلل من احتمالات نقل العدوى إلى الآخرين.

وأكد أن التطعيمات تحمى المعرّضين لمخاطر الإصابة بالمضاعفات الشديدة لمرض كوفيد-19، مثل الأطقم الطبية والمسنين و المصابين بأمراض مزمنة، كما أن اللقاحات الواقية من كوفيد -19 هي الأمل لإنهاء الجائحة.

عندما يتلقّى عدد كبير من أفراد المجتمع التطعيم،يصعب على فيروس الكورونا الانتشار لأن معظم الأفراد الذين يتعرضّون له يتمتعون بالمناعة. كلما زاد عدد الذين يتلقّون التطعيم، قلّ احتمال تعرّض أفراد المجتمع الغير مطعمين باللقاحات لخطر الكورونا، ونصل إلى المناعة المجتمعية.