الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اليوم.. السعودية تسدل الستار على أول مهرجان سينمائي ضخم

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسدل الستار في السعودية، الإثنين، عن أول مهرجان سينمائي ضخم تدعمه الحكومة، بعد أربع سنوات من إعادة فتح دور السينما المحظورة لعقود.

وتختتم مساء الإثنين الدورة الافتتاحية لمهرجان "البحر الأحمر السينمائي" الذي أنطلق قبل أسبوع في مدينة جدة الساحلية في غرب البلاد.

تضمن المهرجان عرض 138 فيلماً طويلاً وقصيراً من 67 بلداً بـ34 لغة.

وظهرت النجمات المشاركات الأجنبيات والعربيات والسعوديات بفساتين سهرة مكشوفة وبكامل زينتهن على السجادة الحمراء للمهرجان، في بلد كان يفرض ارتداء العباءة على النساء حتى بضع سنوات.

انطلقت الدورة غداة تنظيم أول سباق فورمولا واحد في المملكة، وهي فاعلية أخرى تسعى لإظهار صورة مختلفة للبلد الخليجي الذي عرف لعقود أنه محافظ للغاية.

لكنّ معارضين وحقوقيين يقولون إنّ المملكة تستخدم الفاعليات الفنية والرياضية التي تضم نجوما عالميين "لتبييض سجلها الضعيف" في مجال حقوق الإنسان.

ودعا المخرج السينمائي المرشح لجائزة الأوسكار سامي خان لمقاطعة المهرجان حين تم الإعلان عنه أول مرة قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

وعلى السجادة الحمراء في جدة، قال الممثل الإنكليزي إيد ويستويك لوكالة فرانس برس "أنا هنا فقط كعضو في صناعة السينما وهذا كل شيء. أعتقد أن البلد (السعودية) تقوم ببعض الأشياء الرائعة وهذا (المهرجان) أحدها".

ورفض الممثل والموسيقي روب راكو التعليق على سجل المملكة الحقوقي.

وصرّح لفرانس برس "اعتقد أنه بالنسبة لجميع الأشياء التي حدثت بالأمس نحتاج إلى النسيان والتركيز على اليوم لخلق الغد".

أعادت السعودية فتح دور السينما في ابريل 2018 بعد إغلاق استمر عقودا بسبب التشدد الديني، في إطار سلسلة من الإصلاحات بدأت مع تسلّم ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان منصبه في 2017.
وفي المملكة اليوم أكثر من 39 صالة سينما بعدد شاشات تجاوز 385 تشغّلها خمس شركات ورغم الإنتاج السعودي الكبير، تحظى الأفلام المصرية والأجنبية بإقبال كبير في دور العرض.

وتعاني صناعة السينما السعودية من نقص في الكوادر المحترفة وفرص التدريب وغياب الاستثمار المحلي والأجنبي، بحسب خبراء،

وضم المهرجان برنامجا باسم "سوق البحر الأحمر"، قدمت منحا بأكثر من 700 ألف دولار أميركي لعدة مشاريع سينمائية.

وقالت مديرة سوق البحر الأحمر زين زيدان في بيان الأحد "قدمنا جوائز السوق إلى مجموعة رائعة واستثنائية من المواهب، سواء الجديدة؛ أو المخضرمة في مجال صناعة الأفلام، بما في ذلك العديد من المواهب النسائية المميزة".

وتابعت "نحن فخورون جدا بكمية الإبداع والمواهب المعروضة اليوم وننتظر بشوق لنرى ما يمكن أن يحققوا من إنجازات للارتقاء بصناعة السينما السعودية".

تبنت المملكة التي تعد نحو 34 مليون نسمة، لعقود صورة متشددة من الإسلام، ورغم الانفتاح الحالي ما زال هناك الكثير من المحظورات الاجتماعية المرتبطة بالحريات.

السعودية الحكومة البحر الأحمر السينمائي دور السينما جدة الأوسكار

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