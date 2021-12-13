الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير دولة السويد يزور منطقة آثار سقارة

سفير السويد
سفير السويد

استقبلت منطقة آثار سقارة سفير دولة السويد بمصر والوفد المرافق له، حيث اصطحبهم صبري فرج، مدير عام المنطقة، في جولة شملت زيارة هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم أوناس، ومقابر كل من كاجمني ومايا ونمتي مس.

وأوضح صبري فرج أنه خلال الزيارة أعرب السفير والوفد المرافق له عن سعادتهم بالزيارة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وبما شاهده من كنوز أثرية في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية كبيرة وهامة خلال الفترة الماضية. 

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام ٢٠٠٦.
وتابع أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزءين الجزء العلوي عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى منحوت فى الصخر على عمق يصل إلى حوالي 30 مترا ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت فى الصخر أيضا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذي يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

كما توجد بالمقبرة بئر في نهايتها غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردي تماثل غرفة الدفن فى الهرم المدرج.
كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.
 مشروع ترميم المقبرة بدأ عام ٢٠٠٦، وشمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة، حيث تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط والأسقف وإزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.

منطقة آثار سقارة رم زوسر المدرج سفير دولة السويد هرم اوناس مجموعته الجنائزية الحضارة المصرية

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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