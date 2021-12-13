الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون ينفى استبعاد فرض قيود مكافحة لكورونا قبل عيد الميلاد

جونسون
جونسون

نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استبعاد فرض مزيد من القيود المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلاده، قبل عيد الميلاد المجيد.

وقال جونسون، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين: "طوال فترة الجائحة وأنا أبذل جهدًا شاقًا بغرض التأكيد على الجمهور أنه يتعين علينا مراقبة إلى أين يتجه الوباء واتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة".

وأضاف جونسون "نعتقد أن الخطوات التي نتخذها، وكذلك الخطة البديلة، مصحوبة بتسريع طموح للغاية لوتيرة حملة الجرعات المعززة ضد المرض، مع تقديم جرعة معززة لكل بالغ بحلول نهاية العام، تعد هي النهج الصحيح".

وكان جونسون قد أعلن في، وقت سابق اليوم، تسجيل المملكة المتحدة أول حالة وفاة مؤكدة بسبب الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، المعروف بـ"أوميكرون".

ويذكر أن توفي شخص على الأقل جراء إصابته بالمتحور "أوميكرون" الجديد في المملكة المتحدة التي تضاعف جهودها لضمان حصول جميع البالغين على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة تعلن وفاة مصاب بهذا المتحور، وقد فرضت قيودًا أخرى لتجنب اكتظاظ مستشفياتها، مثل استئناف العمل عن بُعد، اعتبارًا من الإثنين.

وتضررت بريطانيا، البالغ عدد سكانها 66 مليون نسمة، بشدة من الوباء مسجلة أكثر من 146 ألف وفاة وحوالي 50 ألف إصابة يومية.

وفي مواجهة تفشي أوميكرون، سبقت الحكومة بشهر، موعد هدفها المتمثل في إعطاء جرعة معززة في إنجلترا لكل من يزيد عمره على 18 عامًا، ووفرت لهم إمكان الحصول عليها قبل حلول العام الجديد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، خلال زيارة لمركز تطعيم في لندن: "لسوء الحظ، تتسبب أوميكرون بإدخال مرضى إلى المستشفى وتم التأكد من وفاة مريض واحد على الأقل بسببها".

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