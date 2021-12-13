الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يشهد احتفالية تخرج دفعات الكلية الإكليريكية بدمنهور «بث مباشر»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاثنين، في احتفالية تخرج دفعات الكلية الإكليريكية بدمنهور وفرع مطروح.

ويشارك بالحضور في احتفالية تخريج دفعات كلية اللاهوت الإكليريكية بدمنهور عددامن الأساقفة بالكنيسة القبطية الارثوذكسية من بينهم  الأنبا باخوميوس مطران مطروح والخمس مدن الغربية، ،والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، والأنبا متاؤس اسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، ومجمع كهنة إيبارشية البحيرة. 
 

ويأتي حضور البابا تواضروس لهذه الاحتفالية في إطار زيارته إلى ايبارشية البحيرة، وذلك للمشاركة في احتفالية  المطرانية  باليوبيل الذهبي لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية الحالي، أسقفًا على الإيبارشية حيث سيم اسقفا للكنيسة القبطية الارثوذكسية في  12 ديسمبر 1971 م.

كان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي صباح اليوم في كرمة القديس مار مرقس الرسول بمقر مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية في دمنهور، وذلك في إطار احتفالات الإيبارشية باليوبيل الذهبي لسيامة مطرانها نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا.

قداسة البابا تواضروس الثاني كلية اللاهوت الاكليريكية الاساقفة بالكنيسة القبطية الارثوذكسية الأنبا باخوميوس مطران مطروح والخمس مدن الغربية زيارته إلى ايبارشية البحيرة مطروح والخمس مدن الغربية في دمنهو

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