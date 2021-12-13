علاء عابد: مرسى مطروح أصبحت مقصدًا للسياحة العربية

أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بقيام اللجنة بزيارة لمحافظة مرسي مطروح الشهر القادم لتفقد الموانئ الجافة، وأيضا تفقد طريق مطروح السلوم، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب عيسى عبد المنعم، عن بطء العمل في رفع كفاءة وتأهيل طريق مطروح بمسافة ٢٢٠ كيلو متر مربع.

وأكد النائب عيسى عبد المنعم على سوء حالة طريق مطروح السلوم وانعدام الخدمات عليه مما تسبب في تعدد الحوادث، وهناك 4 شركات تعمل علي رفع الكفاءة وإعادة تأهيل الطريق ولكن هناك تقاعس في العمل من جانب الشركات الـ 4 المسند لها رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، ونحتاج إلى متابعة عمل هذه الشركات والاطلاع على خطتها الزمنية، والوقوف على اسباب بطء العمل.



ومن جانبه قال اللواء أشرف مصطفي ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إن طريق مطروح /السلوم بطول ٢٢٠ كم ، وتعمل عليه اربع شركات لرفع الكفاءة ، والتأهيل، وإلى الآن لم يتم الانتهاء سوى من ٣٨ كيلو فقط، وهذه النسبة تعتبر نسبة متدنية جدا، على الرغم من توافر الميزانية لرفع الكفاءة والتأهيل للطريق ولكن الأمر يحتاج للمتابعة.

وقال حسام بدر الدين مدير الإدارة العامة للطرق والكباري، إن الطريق موزع على 4 شركات لسرعة الانتهاء وكل شركة تقوم بالجزء الخاص بها وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي .

وطالب النائب عيسى عبد المنعم من لجنة النقل والمواصلات بالقيام بزيارة لتفقد الطريق لرؤية ما تم الانتهاء منه على أرض الواقع وأيضا الوقوف على كفاءة ٣٨ كيلو التي تم الانتهاء منها.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن محافظة مرسى مطروح أصبحت مقصد سياحي وتدر دخل لمصر ولها أولويات في الطرق وشهدت مؤخرا سياحة عربية وخليجية، مؤكدا أن السياحة في مصر سيكون لمرسى مطروح نصيب كبير منها وهي مصيف هام.