أمين عام «حماة الوطن» يشارك بالدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

يشارك اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، من ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة النائب عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان، اليوم في افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبدأت فعاليات المؤتمر، اليوم الإثنين، وتستمر حتى الجمعة المقبل، حيث تستضيف مصر تلك الدورة، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، وهو الحدث الأكبر عالمياً في هذا المجال.

وقال اللواء طارق نصير، إن هناك تمثيلا كبيرا هذا العام بما يقارب ١٤٤ دولة في المؤتمر سواء بالحضور الشخصي، أو الافتراضي حيث يعقد المؤتمر كل عامين تستضيف إحدى دول العالم فعالياته بهدف وضع خطط للعامين المقبلين.

وأضاف نصير أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مُوقع عليها من 189 دولة حول العالم، وأنها اتفاقية ملزمة قانوناً لهذه الدول.

وأشار اللواء طارق نصير أن مكافحة مظاهر الفساد تعتبر من أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية الشاملة للدول، وتعمل الدولة المصرية على خلق مجتمع يكافح الفساد يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة على كل أصعدة المجتمع لتحويله إلى ثقافة عامة وعلى رأسها جهاز هيئة الرقابة الإدارية.

في سياق آخر، قال اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن تسلم المخابرات العامة المصرية رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا" يؤكد استقرار مصر سياسيا، ودورها في تعزيز التنمية الإفريقية.

وأضاف اللواء طارق نصير أن منظمة "سيسا" تم إنشاؤها في نيجيريا عام 2014 بعدما شهد العالم حالة من الانفلات السياسي، وتم إقرارها بواسطة رؤساء الدول والحكومات في قمة يناير 2005 وتضم 54 دولة إفريقية.

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن المنظمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي في إفريقيا ومراقبة تنظيم "داعش" الإرهابي وتقديم المعلومات التي يتم رصدها إلى الاتحاد الإفريقي، لمساعدة أجهزة الأمن والمخابرات بإفريقيا في مواجهة الإرهاب.