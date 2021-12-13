روسيا تصدر شهادات تطعيم ضد كورونا للحاصلين على لقاحات في الخارج

خففت السلطات الروسية متطلبات الحصول على الشهادات التي تثبت التطعيم ضد فيروس كورونا، ما يتيح فرصة للحاصلين على التطعيم في الخارج بلقاحات لم تعترف بها موسكو بعد للحصول

على الشهادة المستخدمة على نطاق واسع أيضًا.

وقالت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا، اليوم الإثنين، إن الروس الذين تم تطعيمهم في الخارج بلقاحات غير معتمدة حاليًا في روسيا يحتمل أن يخضعوا لفحوص الأجسام المضادة عند عودتهم إلى البلاد.

وفي حالة وجود الأجسام المضادة، يحتمل أن يتم إصدار شهادة سارية لمدة ستة أشهر، وهي شهادة مطلوبة لدخول المسارح والمتاحف والمشاركة في الفعاليات الأخرى.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن القواعد الجديدة لا تعني أن روسيا تعترف باللقاحات الأجنبية.

يُشار إلى أن روسيا، التي صنعت خمس لقاحات خاصة بها ضد فيروس كورونا، لم توافق بعد على استخدام أي لقاحات منتجة في الخارج.

كما طلبت روسيا مرارًا من الغرب الاعتراف بلقاحها "سبوتنيك في"، ولكنها لم تحصل على الموافقة من منظمة الصحة العالمية ولا وكالة الأدوية الأوروبية، حيث لم تقدم روسيا البيانات اللازمة.

وأكدت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا جوليكوفا، إصابة 16 شخصا بمتحور "أوميكرون" من فيروس كوورونا، من أصل 177 وصلوا إلى روسيا من جنوب إفريقيا.

وقالت جوليكوفا- في تصريح صحفي اليوم الإثنين: «من بين 177 مواطنًا روسيًا عادوا من جنوب إفريقيا مؤخرًا، تأكدت 16 إصابة بسلالة أوميكرون، وهم تحت المراقبة، وهذا الرقم يمثل ما يقرب من 10%، وهو معدل مرتفع إلى حد ما ودليل على ارتفاع معدل العدوى وانتشارها المحتمل»، مشيرة إلى انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بشكل عام بنسبة 7.3% خلال الأسبوع الماضي، ولكن هذا التراجع ليس مستقرًا بعد، وأن 23% من حالات الإصابة تحدث في العاصمة موسكو وضواحيها وبطرسبورج.