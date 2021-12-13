استعراضات فنية وفقرات رياضية في احتفالية ذوي الهمم بدمياط

نظمت اليوم، مديرية التربية التعليم بدمياط، احتفالية كبيرة لمدارس التربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، بقاعة مدرسة الثانوية العسكرية بدمياط، تحت إشراف فريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة.



وذلك بحضور عبد الرازق الزيني وكيل مديرية التربية والتعليم وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط.

وشهد الحفل تقديم طابور عرض مدارس التربية الخاصة بدمياط ومباراة كرة قدم خماسية وعرض رياضي لمدرسة النور للمكفوفين وفقرات غنائية لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وفقرات غنائية لمدرسة النور بدمياط وفقرات غنائية بلغة الإشارة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشطا واستعراض فني لمدرسة التربية الفكرية بدمياط وأغنية للطالب أحمد جمال وملك محمد وانشودة الطالبة ملك محمد والطالبة هاجر معوض وفقرة استعراض للعبة الكراتية للطالبة هنا هاني.

وفي نهاية الاحتفال كرم وكيل المديرية ذوى القدرات والعمل ومديري المدارس.

أكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار فعاليات مبادرة "درس مميز بالمجان" لطلاب المراحل الابتدائية، والإعدادية والثانوية بالمحافظة للأسبوع الثالث على التوالي بالإدارات التعليمية بناء على توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، والتي بدأت في الأسبوع قبل الماضي وتستمر أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأضاف "خالد خلف" أنه يتم خلال المبادرة شرح المناهج الدراسية بطريقة سهلة ومبسطة ويشارك في التدريس نخبة من المعلمين المتميزين والموجهين في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والفلسفة والحاسب الآلي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لنجاح تلك المبادرة، مؤكدا ان الهدف منها هو تخفيف الأعباء من على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم والحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم.