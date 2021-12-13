الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سعفان» و«الشيخ» يناقشان ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة منها ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالدكتور صالح الشيخ، معربا عن بالغ تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والجهاز خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في كافة ملفات العمل داخل الوزارة.

واقترح الوزير تشكيل لجنة متخصصة من الجانبين لدراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة حتى يتسنى للوزارة وضع الخطط اللازمة لتطوير العمل.

ومن جانبه أعرب رئيس الجهاز عن سعادته لوجوده داخل الوزارة، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت جهداً مشكوراً للعاملين في الوزارة مع المختصين من الجهاز لتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة.

وفيما يخص الانتقال للعاصمة الإدارية، أشار " الشيخ" إلى أنه تم تدريب الموظفين المرشحين على برامج متخصصة تناسب منظومة العمل الجديدة والتي تدار ببرامج الحاسب الألي، مضيفا أن التطور العلمي والتكنولوجي سوف ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع من جانب الجهاز الدكتورة ريم مصطفى رئيس الإدارة المركزية لتخطيط القوى العاملة، وهشام صبحي رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز، وهبة جاد مدير عام بالجهاز، ومن جانب وزارة القوى العاملة المستشار حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات ،وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ورؤساء الإدارات المركزية في الوزارة.

ومن المقرر أن تبدأ جميع الوزارات الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، علي عدة دفعات حتى تكتمل قوة العمل وتدار الحكومة بالكامل من المقار الجديدة بالحي الحكومي في يوليو 2022.

التنظيم والإدارة اجتماع صالح الشيخ القوى العاملة العاصمة الإدارية

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