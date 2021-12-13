الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25339 ألف مخالفة مرورية و10 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي في الحملات المكبرة خلال 24 ساعة، في ضبط 25339 مخالفة مرورية.

 وفى مجال فحص السائقين تم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة ويجري استمرار الحملات الأمنية.

الاسلحة الامن العام الخارجين على القانون مخالفة مرورية قطاع الأمن المركزي اللواء علاء الدين سليم

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