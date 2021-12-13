«ختان الإناث وزواج القاصرات».. حملات متعددة لمناهضة العنف ضد المرأة بكفر الشيخ

يواصل المجلس القومي للمرأة - فرع كفر الشيخ - حملاته التطوعية لطرق الأبواب لمناهضة العُنف ضد المرأة وتصحيح مسارات المجتمع، والحثّ على البحث والمعرفة عن الأشياء تماشيًا مع التغير الذي يأتي دومًا بالجديد، لا سيما مُساعدة الصغار في تكوين مستقبل أفضل لهم وتحقيق أحلامهم وأمنياتهم عن طريق المُبادرات التي تعتبر عنصر أساسيًا لمساعدة الجميع في قرى محافظات الجمهورية.

حيث يقوم المجلس بتدشين العديد من المُبادرات الخيرية والطوعية - سواء للمرأة أو الطفل - مبنية على عدة محاور منها: محور التمكين السياسي، وكذلك محور التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، وأيضًا محور الحماية والمحور التشريعي، فضلاً عن تكافؤ الفرص في خطط المرأة وتمكينها في مصر.

وتهدف برامج المجلس في كفر الشيخ إلى القضاء على ختان الإناث، من خلال فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وتُعتبر هي الوسيلة الأهم في الاتصال المُباشر مع المواطنين في إطار أنشطة المجلس القومي للمرأة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتقوم رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات وأعضاء لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقًا على رسائل الحملة، بتوصيل هذه الرسائل للأهالي في القرى والنجوع من خلال طرق الأبواب.

كما يقومون بعرض العقوبات القانونية التي تواجه البعض من الأهالي في حال ارتكابه جريمة "ختان الإناث" المتعلقة بنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي، بالإضافة للمخاطر النفسية والصحية التي تنتج عن هذه الجريمة.

حملة طرق الأبواب

ففي يونيو، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، حملة طرق الأبواب بقرى برنامج "حياة كريمة" بمطوبس، تحت عنوان "احميها من الختان" في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

واستهدفت الحملة عشرات القرى في محافظة كفر الشيخ، وتمكنت من توعية 8456 سيدة و7993 رجل و10734 طفل، بإجمالي أكثر من 26 ألف مواطنًا من خلال 5099 زيارة، بناء على توجيهات القيادة السياسية ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتمكنت المشاركات من نشر الوعي بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.

كما تم تنفيذ لقاء مع مئات السيدات للتوعية القانونية تحدثت فيه محامية مكتب الشكاوى عن التوعية بقانون تجريم ختان الإناث.

وفي مايو الماضي، نظم حزب "مستقبل وطن" في محافظة كفر الشيخ، حملة لطرق الأبواب بمركز مطوبس، لتعريف الأهالي بأهمية لقاح كورونا، بالإضافة إلى تنظيم دخول المستفيدين لتلقي اللقاح بمستشفى مطوبس المركزي، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب.

أيضًا للحفاظ على صحتهم ومساعدتهم في تسجيل أسمائهم بموقع وزارة الصحة، بالإضافة إلى القيام بحملة أخرى لتنظيم دخول المواطنين إلى مستشفى مطوبس المركزي، لتلقي لقاح كورونا، والمساعدة في تسجيل أسمائهم بالمستشفى، للحصول على دورهم في تلقي اللقاح.

ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" تحت إشراف مسئولي المحافظة، وبمشاركة 50 رائدة ريفية ومتطوعة بجميع قرى مركز مطوبس.

وشهدت الحملة لقاء توعوي بمركز الشباب ببرج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، تم خلاله عرض فيلم "بين بحرين"، وناقشت المشكلات التي تناولها الفيلم وعلى رأسها قضية الختان، وزواج القاصرات، والعنف الأسرى، والتسرب من التعليم، فضلًا عن تناول واعظات بالأزهر، العنف ضد المرأة والختان كمظهر من مظاهر العنف، ورأى الدين في الختان.