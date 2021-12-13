الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط 164 سلاحًا ناريًا فى حملات الأمن العام

سلاح ناري
سلاح ناري

نجحت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي، في الحملات المكبرة خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء فى ضبط (164 سلاحا ناريا، بحوزة 145 متهما).

ضمت تلك الأسلحة: (14) بندقية آلية، بندقية رصاص، (24) بندقية خرطوش، (9) طبنجات، (116) فرد محلى، (222) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، ضبط (243) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

البلطجة الأسلحة النارية خارجين على القانون الإجراءات القانونية ضبط الخارجين على القانون قطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب عطل المنصة الإلكترونية لتقديم امتحانات «الإعدادية»

سُكر ورعونة وإهمال.. كريم الهوارى يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات

لبنانية بجذور مصرية وبكت على قبر «شاهين».. محطات في حياة ماجدة الرومي

مطلق في دعوى رؤية: خلعتني ومنعتني من أطفالي بسبب شقة

سحب كثيفة وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

الحقيبة السوداء للتعليم

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

«بنك إسرائيل» يلغى تدابير التيسير الائتمانى المرتبطة بكورونا

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني