تفاصيل ضبط 164 سلاحًا ناريًا فى حملات الأمن العام

نجحت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي، في الحملات المكبرة خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء فى ضبط (164 سلاحا ناريا، بحوزة 145 متهما).

ضمت تلك الأسلحة: (14) بندقية آلية، بندقية رصاص، (24) بندقية خرطوش، (9) طبنجات، (116) فرد محلى، (222) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، ضبط (243) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.