الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عياد: اهتمام الأزهر بتنظيم دورات تدريبية تخصصية يؤكد التلاقي بين الدين والعلم

الندوة
الندوة

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف بكل قطاعاته يهدف إلى عرض المسائل العلمية بالرجوع إلى أهل التخصص في العلوم الطبية والتجريبية وعلماء الدين، مما يؤكد على مدى التلاقي بين الدين والعلم، وهو ما يعكس توجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتورأحمد الطيب – شيخ الأزهر بالجانب التأهيلي لدعاة الأزهر.

جاء ذلك  في كلمته بفعاليات افتتاح دورة تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر، والتي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالقاهرة، تحت عنوان: "حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة في مصر والعالم الإسلامي".

وأضاف عياد أن هذا اللقاء له أهميته؛ حيث إنه يضيف بعدًا تجديديًا في الخطاب الديني؛ حيث لا يتوقف الخطاب الديني على مجرد النصح والإرشاد، بل يتعدى ذلك مرتبطًا ومتعلقًّا بقضايا الواقع، ومشكلات المجتمع، وهموم الأمة والإنسانية بشكلة عام. 

وأوضح الأمين العام أن هذا اللقاء يأتي تطبيقًا وتحقيقًا لمراد الشريعة الإسلامية؛ حيث تقوم الشريعة على المقاصد الضرورية، وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، فيأتي هذا اللقاء لتحقيق حفظ النسل وهو مقصد رئيس من مقاصد الشريعة الإسلامية.، مشيرًا إلى أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان رؤوفًا رحيمًا بالأمة كلها، لكنه كان أشد رحمة بالأطفال، والمواقف على ذلك كثيرة، فالعناية بالطفل في الإسلام له مجالات متعددة بينّها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكد عليها. 

وختم عياد بالتأكيد على أهمية أن يمتد أثر هذه الدورات التدريبية وورش العمل إلى البيئات التي نعيش ونعمل فيها، من خلال التطبيق العلمي من جانب وعاظ وواعظات الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية.

وشارك في افتتاح الدورة التدريبية، د. محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضور د. جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، د. غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، ود. صلاح عاشور وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.

الدكتور نظير عياد لمجمع البحوث الإسلامية العلوم الطبية الدكتورأحمد الطيب وعاظ وواعظات الأزهر

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محو ثقافة العداء للسياحة

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