بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى فنارة بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحى فنارة.

وأوضح أن محطة صرف صحى فنارة تبلغ طاقتها التصميمية 6 الاف م3 / يوم وذلك لاستيعاب جميع تدفقات المناطق الواقعة من الساساتر وحتى كسفريت ، الامر الذى يؤثر بدوره على التخفيف من حدة الرشح الجوفى نتيجة استخدام خزانات الصرف الصحى الخاصة بالمواطنين.

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، ان محطة معالجة الصرف الصحى بفنارة تعتبر من أهم المشروعات القومية في مجال الصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية لخدمة عدد من القرى بمركز ومدينة فايد ، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى في مجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركة فى تطوير محطات الصرف مياه الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت الى أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى فى إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة فى القرى والتوابع.

وفى سياق أخر تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق "العاشر من رمضان - بلبيس" بطول 22 كيلو مترا، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، ورفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق القائمة.

وأوضح المهندس كمال بهجات، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطريق تبدأ بمساره من طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي حتى ميدان الطيارة ببلبيس ليصبح بعرض 4 حارات مرورية بكل اتجاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتطوير منظومة الإنارة على الطريق والعلامات الإرشادية، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 148 مليون جنيه.