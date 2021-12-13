كريم الهواري وباريس الأكثر بحثا في تريند جوجل اليوم

تصدر كريم الهواري اهتمامات المصريين، الاثنين، وفقا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل».

وجاء المتهم كريم الهواري في صدارة بحث جوجل، بينما حل باريس ثانيًا في ترتيب أكثر الموضوعات بحثًا، بينما جاءت قرعة دوري ابطال اوروبا كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

كريم الهواري

ووجهت النيابة العامة لـ كريم الهواري المتسبب في حادث تصادم سيارتين بمدينة الشيخ زايد، والذى أدى إلى مصرع 4 طلاب فى المرحلة الثانوية، 3 اتهامات رئيسية.

1- التسبب بالخطأً في موت أربعة نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة.

2- إحراز مخدر بقصد التعاطي.

3- تجاوزه السرعة المقررة قانونا أثناء قيادة السيارة.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي أمر بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإحراز مخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة ، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.

باريس

كشف ماركوس آواس كوريا "ماركينيوس" كابتن فريق باريس سان جيرمان موعد ظهور النجم البرازيلي نيمار داسيلفا مع النادي الباريسي، وذلك عقب مباراة فريقه التي انتهت بالفوز على حساب موناكو بنتيجة 2 - 0 مساء الأحد على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021 - 2022.

قال ماركينيوس في تصريحات عقب المباراة:"نيمار يعمل على العودة قبل دوري الأبطال، فهو يرغب في التواجد في اللحظات الحاسمة"، مضيفًا: "حصدنا هدفنا في الثلث الأول من هذا الموسم".

وتابع "نحن على دراية بأننا لم نقدم الأداء المأمول في بعض المباريات، ولكن علينا أن نعزز من ثقتنا ونعود سريعًا لتقديم مستوى أفضل".

قرعة دوري ابطال اوروبا

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حفل سحب قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى الواحدة ظهر، الاثنين، بتوقيت القاهرة من مقر الاتحاد بمدينة "نيون" في سويسرا، وتنص لوائح البطولة على ألا يلتقي فريقان من نفس البلد، ولن تشهد أى مواجهات بين فريقين قد سبق وتقابلا فى مرحلة المجموعات.

وتقام مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022 (مباريات الإياب) وجميعها فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.