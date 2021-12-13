الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب سقط من مدرسة تحت الإنشاء ببني سويف

اسعاف
اسعاف

أُصيب شاب بإصابات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من مدرسة تحت الإنشاء، بمركز ببا جنوب بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط "حسام.م.س"، 17 عامًا، من مدرسة تحت الإنشاء بقرية ملاحية سعيد جعفر التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، وتبين من توقيع الكشف الطبي عليه، إصابته باشتباه كسر في العمود الفقري، واليد اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وحجزه تحت الملاحظة لحين تحسن حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

مدير أمن بني سويف شرطة النجدة مدرسة تحت الإنشاء بني سويف سقوط

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