وزير الري: تأهيل الترع حقق مكاسب كبيرة وحل أزمة النهايات

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، منها أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتأهيل.

وأشار “عبد العاطي”، أن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة حقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، و المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى ومشروعات التحول من الرى بالغمر لنظم الري الحديث.



كما استعرض الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع، بحضور المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى ، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٥٥١ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٣٦٣ كيلومترًا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٢٨ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٤٤٢ كيلومترًا.

وأضاف أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ساهم في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض.

