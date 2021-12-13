الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زوج يعذب زوجته بعد مطالبتها له بمصاريف الولادة فى كوم أمبو

زوج يعذب زوجته
زوج يعذب زوجته

حررت ربة منزل محضر ضد زوجها بقسم شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان، تتهمه فيه بتعذيبها عقب مطالبتها له بمصاريف الولادة.

 

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد تلقي بلاغًا من مستشفى كوم أمبو  بوصول"  ه، ع " تبلغ من العمر ٢٧ سنة ربة منزل بها إصابات خطيرة.

 

انتقل الى المستشفى رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو.

 

وبالفحص تبين وقوع خلاف بين الزوج ويدعي "م ، س" ٣٥سنة وزوجته بسبب مطالبتها له بمصاريف ولادتها التي اقتربت، فوقعت مشادة كلامية بينهما قام علي إثرها الزوج بالتعدي عليها بالضرب مما نتج عنه عدة إصابات بجسدها كما قام بتعليقها في المروحة، وتقطيع أجزاء من جسدها، وهددها بقتل طفلها الصغير ذو العامين.

 

وأضافت التحريات أن الزوج متعاطي للمخدرات ودائم الشجار مع زوجته.

 

وأحالت النيابة الزوجة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

أسوان مخدرات المباحث مركز شرطة كوم امبو مشادة كلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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