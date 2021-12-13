مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة بينهم 3 أشقاء

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم الطريق الزراعي بين سيارة ملاكي وتوك توك أمام قرية مصطفى أغا التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة إلى 4 أشخاص، حيث لفظ رمضان مرسي أبو السعود أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى مستشفى دمنهور التعليمى، بعد مصرع شقيقيه محمد ومرسي، بدقائق.

كما تبين أن الجثة مجهولة الهوية التى عثر عليها في مكان الحادث هي ل "محمد أمين الديب" سائق التوكتوك ، وتم التحفظ على الجثث داخل مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت محافظة البحيرة مصرع 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية أمام قرية مصطفى أغا التابعة لدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة جراء اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير على الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية أمام قرية القصر المصرى بدائرة مركز أبو حمص بين توك توك وسيارة ملاكى ووجود متوفيين.

إنتقل رجال الأمن لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة أبو حمص أثناء سير قائد السيارة رقم 9621 س ص ف بالطريق الزراعي فوجئ قائدها بتوك توك يقطع عليه الطريق ولم يستطع تفاديه وإصطدم به.

وتمكن رجال المرور من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق الزراعي.